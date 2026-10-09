Некрасов допустил долгое сотрудничество с Карседо при возвращении «Спартака» в еврокубки

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в большом интервью «СЭ» поделился мнением о перспективах длительной работы Хуана Карлоса Карседо в московском клубе.

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— За всю историю российского футбола нет ни одного иностранного тренера, который проработал бы в топ-клубе долго. Откуда у вас вера, что Карседо может стать своим Арсеном Венгером для «Спартака»?

— Этот вопрос мы вынуждены наложить на сегодняшний момент, в том числе геополитический. В случае относительно быстрого возвращения России в еврокубки не стал бы исключать очень долгого и плодотворного сотрудничества. Карседо — тренер, который знает вкус больших побед, и даже со скромным «Пафосом» он прошел серьезный путь в общий этап Лиги чемпионов в прошлом году. А вот если возвращения в обозримом будущем не будет — это уже другая история.

— Означает ли решение Карседо работать в «Спартаке», что у него нет опасений по поводу дальнейших перспектив в Ла Лиге? В каких-то странах нынешняя работа в России — это фактически крест на будущем.

— Тут однозначно — да. Он понимает, что это ему не будет мешать. Плюс и так у него уже есть в Испании определенное имя, пусть и не как у главного тренера, но как у важнейшей части проектов Эмери, при котором он отвечал за очень широкий круг вопросов. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, — и уверен, что Хуан Карлос каждый день и час нарабатывает себе опыт и футбольный капитал, чтобы потом реализовать его в ведущих мировых клубах, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

Карседо возглавил «Спартак» 5 января 2026 года, подписав контракт до лета 2028-го. Ранее он уже работал в московском клубе в 2012 году — помощником Унаи Эмери.

До возвращения в Россию испанец тренировал «Пафос». С кипрским клубом он выиграл чемпионат и Кубок страны, а также впервые в его истории пробился в основной этап Лиги чемпионов. Под руководством Карседо команда, в частности, победила «Вильярреал» (1:0) и сыграла вничью с «Монако» (2:2).

Российские клубы не выступают в еврокубках с 2022 года. Отстранение действует и в сезоне-2026/27. При этом Карседо уже выиграл первый трофей со «Спартаком»: в мае красно-белые завоевали Кубок России, победив «Краснодар» в Суперфинале.