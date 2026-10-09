Некрасов допустил долгое сотрудничество с Карседо при возвращении «Спартака» в еврокубки
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в большом интервью «СЭ» поделился мнением о перспективах длительной работы Хуана Карлоса Карседо в московском клубе.
Полностью интервью Некрасова читайте здесь
— За всю историю российского футбола нет ни одного иностранного тренера, который проработал бы в топ-клубе долго. Откуда у вас вера, что Карседо может стать своим Арсеном Венгером для «Спартака»?
— Этот вопрос мы вынуждены наложить на сегодняшний момент, в том числе геополитический. В случае относительно быстрого возвращения России в еврокубки не стал бы исключать очень долгого и плодотворного сотрудничества. Карседо — тренер, который знает вкус больших побед, и даже со скромным «Пафосом» он прошел серьезный путь в общий этап Лиги чемпионов в прошлом году. А вот если возвращения в обозримом будущем не будет — это уже другая история.
— Означает ли решение Карседо работать в «Спартаке», что у него нет опасений по поводу дальнейших перспектив в Ла Лиге? В каких-то странах нынешняя работа в России — это фактически крест на будущем.
— Тут однозначно — да. Он понимает, что это ему не будет мешать. Плюс и так у него уже есть в Испании определенное имя, пусть и не как у главного тренера, но как у важнейшей части проектов Эмери, при котором он отвечал за очень широкий круг вопросов. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, — и уверен, что Хуан Карлос каждый день и час нарабатывает себе опыт и футбольный капитал, чтобы потом реализовать его в ведущих мировых клубах, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».
Карседо возглавил «Спартак» 5 января 2026 года, подписав контракт до лета 2028-го. Ранее он уже работал в московском клубе в 2012 году — помощником Унаи Эмери.
До возвращения в Россию испанец тренировал «Пафос». С кипрским клубом он выиграл чемпионат и Кубок страны, а также впервые в его истории пробился в основной этап Лиги чемпионов. Под руководством Карседо команда, в частности, победила «Вильярреал» (1:0) и сыграла вничью с «Монако» (2:2).
Российские клубы не выступают в еврокубках с 2022 года. Отстранение действует и в сезоне-2026/27. При этом Карседо уже выиграл первый трофей со «Спартаком»: в мае красно-белые завоевали Кубок России, победив «Краснодар» в Суперфинале.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1