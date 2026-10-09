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Некрасов допустил долгое сотрудничество с Карседо при возвращении «Спартака» в еврокубки

Некрасов допустил долгое сотрудничество с Карседо при возвращении «Спартака» в еврокубки

Игорь Рабинер
Обозреватель
Хуан Карлос Карседо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в большом интервью «СЭ» поделился мнением о перспективах длительной работы Хуана Карлоса Карседо в московском клубе.

Полностью интервью Некрасова читайте здесь

— За всю историю российского футбола нет ни одного иностранного тренера, который проработал бы в топ-клубе долго. Откуда у вас вера, что Карседо может стать своим Арсеном Венгером для «Спартака»?

— Этот вопрос мы вынуждены наложить на сегодняшний момент, в том числе геополитический. В случае относительно быстрого возвращения России в еврокубки не стал бы исключать очень долгого и плодотворного сотрудничества. Карседо — тренер, который знает вкус больших побед, и даже со скромным «Пафосом» он прошел серьезный путь в общий этап Лиги чемпионов в прошлом году. А вот если возвращения в обозримом будущем не будет — это уже другая история.

— Означает ли решение Карседо работать в «Спартаке», что у него нет опасений по поводу дальнейших перспектив в Ла Лиге? В каких-то странах нынешняя работа в России — это фактически крест на будущем.

— Тут однозначно — да. Он понимает, что это ему не будет мешать. Плюс и так у него уже есть в Испании определенное имя, пусть и не как у главного тренера, но как у важнейшей части проектов Эмери, при котором он отвечал за очень широкий круг вопросов. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, — и уверен, что Хуан Карлос каждый день и час нарабатывает себе опыт и футбольный капитал, чтобы потом реализовать его в ведущих мировых клубах, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

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Карседо возглавил «Спартак» 5 января 2026 года, подписав контракт до лета 2028-го. Ранее он уже работал в московском клубе в 2012 году — помощником Унаи Эмери.

До возвращения в Россию испанец тренировал «Пафос». С кипрским клубом он выиграл чемпионат и Кубок страны, а также впервые в его истории пробился в основной этап Лиги чемпионов. Под руководством Карседо команда, в частности, победила «Вильярреал» (1:0) и сыграла вничью с «Монако» (2:2).

Российские клубы не выступают в еврокубках с 2022 года. Отстранение действует и в сезоне-2026/27. При этом Карседо уже выиграл первый трофей со «Спартаком»: в мае красно-белые завоевали Кубок России, победив «Краснодар» в Суперфинале.

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Хуан Карлос Карседо
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
Унаи Эмери
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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