«Не знаю, что более мерзко». Реакция комментатора «Матч ТВ» на отстранение Тихонова и радость Губерниева

Комментатор Константин Генич выразил недовольство словами своего коллеги Дмитрия Губерниева. Ранее Губерниев сообщил, что экс-капитан «Спартака» Андрей Тихонов отстранен от эфира «Матч ТВ» после инцидента с Романом Широковым. Бывший капитан сборной России во время любительского турнира ударил судью, Тихонов играл с ним в одной команде.

Губерниев в Telegram-канале заявил, что «отстранение Тихонова справедливо», а затем опроверг информацию об отстранении: «Не, с Тихоновым все нормально , ложная тревога!»

«Даже не знаю, что более мерзко в данной ситуации. То, что задвигают Тихонова, или то, что этому так радуется Губерниев... Вспоминая его конфликты, у него аллергия на фамилию «Тихонов», что ли?» — написал Генич в Twitter.

Генич, вероятно, имеет в виду бывшего президента Союза биатлонистов России Александра Тихонова, которого Губерниев ранее критиковал.