«Не сразу согласился». Рахимов о назначении в «Уфу»

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов рассказал о том, как согласился возглавить башкирскую команду. Специалист принял уфимцев по ходу сезона после отставки Вадима Евсеева.

— Как долго вы думали над приглашением «Уфы»?

— Скажу честно, я не соглашался сразу. Мы разговаривали два дня, мне нужно было проанализировать ситуация — она непростая. После долгих размышлений и бесед, сказал: «давайте попробуем».

— Вас часто видели в компании Шамиля Газизова. Какую роль он сыграл в вашем назначении в «Уфу»?

— Шамиля Газизова я знаю много лет. Еще когда он только начал работать с «Уфой», команда тогда была в первой лиге.

— Газизов мог вас рекомендовать в «Уфу»?

— Да, мог сказать, но мне об этом ничего не говорили. Понятно, что для него это родной клуб, естественно, все всё это связывают. Еще раз, я очень долго думал. (Севастиан Терлецкий)