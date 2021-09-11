«Локомотив» — «Крылья Советов»: Керк, Бека-Бека, Сергеев и Бэйл выйдут в старте
Стали известны составы «Локомотива» и «Крыльев Советов» на матч 7-го тура Тинькофф РПЛ.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Едвай, Магкеев, Тикнизян, Бека-Бека, Куликов, Петров, Жемалетдинов, Смолов, Керк.
Запансые: Худяков, Савин, Мурило, Пабло, Рыбус, Ненахов, Марадишвили, Бабкин, Анджорин, Камано, Лисакович.
«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Бегич, Чернов, Горшков, Зиньковский, Пруцев, Иванисеня, Ежов, Сарвели, Сергеев.
Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Солдатенков, Зеффан, Витюгов, Якуба, Липовой, Кабутов, Пиняев, Глушенков, Цыпченко.
Встреча пройдет в Москве, 11 сентября, и начнется в 14:00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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