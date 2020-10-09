Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью «СЭ» объяснил, почему команду покинул полузащитник Ивелин Попов. 32-летний болгарин перешел в «Сочи».

— Почему «Ростов» расстается с лидерами? Клубу нужны деньги?

— Так. Давайте разберемся. Кто из ключевых людей от нас ушел?

— Те же Шомуродов, Попов, Зайнутдинов.

— Элдор перешел за очень хорошие деньги, которые, естественно, клубу, мягко говоря, не помешают.

— Попов.

— Как он ушел?

— Со скандалом.

— Да я не про это. Он мог бы сделать все иначе, если бы ничего не сказал. Но не мы с ним расставались — сам выразил желание перейти в другую команду, потому что хочет играть по 90 минут в каждом матче. Дальше — Зайнутдинов.

— Тут тоже фактор больших денег?

— Нет. Мы его брали бесплатно, но стояла выкупная цена. ЦСКА заплатил ее против нашей воли. «Ростов» не хотел расставаться. (Вячеслав Короткин)

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