«Не могу забыть игры, которые провел в дерби со «Спартаком». Олич рассказал о переходе в ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич вспомнил, как решился на переход в российский клуб и как проходила его адаптация в новой команде.

— Тогда не слышал о такой команде, не знал ее, — признался Олич в интервью YouTube-каналу ЦСКА. — Посмотрел в турнирную таблицу: они первое место занимают. Команда — молодая, хорошие игроки. Будут бороться за первое место, станут чемпионами.

Начал думать. Через два дня сказал президенту загребского «Динамо»: «Я хочу, я поеду». Он посмотрел на меня и сказал: «Ивица, может, подождем чуть-чуть? Какие еще предложения будут из Европы?» — «Нет, раз я решил, я поеду!»

Первую игру помню как сегодня. Это была игра против «Шинника». Через четыре или пять дней после приезда. Я еще жил в гостинице, у меня была температура 38,5. Чувствовал себя нехорошо.

Доктор, который работал в ЦСКА, давал мне таблетки, чтобы сбить температуру. Через два дня мне стало лучше, я провел тренировку. Мы поехали в Ярославль, и я забил первый гол за ЦСКА.

Конечно, не могу забыть игры, которые провел в дерби со «Спартаком». Не знаю, сколько раз забивал в них. Я забил много-много голов, и это для меня были очень красивые моменты. Практически все голы эти у меня в голове.

Самый главный момент, когда я приехал, заключался в том, что в ЦСКА был Рахимич, который мне очень помогал. В то числе учил русскому языку. Через неделю или две я начал чуть-чуть понимать язык.

Наш тренер Газзаев сказал мне приехать к нему. Он хотел поговорить со мной. Я говорю: «Хорошо», сейчас позвоню Рахимичу". Он: «Нет-нет, ты один приезжай. Ты уже должен чуть-чуть понимать по-русски. А говори на своем языке, я тебя тоже пойму. Я хочу, чтобы ты быстро интегрировался в команду».

Это был отличный момент. Думаю, через месяц я уже понимал, что и как. Могу сказать, что очень быстро влился в команду.