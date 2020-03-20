Главный тренер «Химок» Сергей Юран объяснил, почему нападающий ЦСКА Федор Чалов сейчас играет не так результативно, как раньше.

— Наверняка Чалов очень хотел в Англию. Другая атмосфера на стадионах... Да все другое! Плюс деньги за него давали очень хорошие. Но не думаю, что Федор сломался психологически из-за несостоявшегося трансфера.

— В чем тогда причина спада?

— Просто в линии атаки ЦСКА нет конкуренции. Возможно, наступило самоуспокоение. Когда чувствуешь, что никто тебе не наступает на пятки, появляется уверенность, что в любом случае будешь играть. Нет какого-то мандража. (Мария Маркова, Виталий Айрапетов)

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