«Навсегда в моем сердце». Каррера поздравил «Спартак» с 98-летием

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил московский клуб с 98-летием.

— С днем рождения, «Спартак», — написал Каррера в Instagram. — Навсегда в моем сердце.

55-летний Каррера возглавляет афинский АЕК с 9 декабря 2019-го.

Сегодня, 18 апреля, исполняется 98 лет со дня основания «Спартака».

Каррера тренировал «Спартак» с 2016-й по 2018 год. Под руководством итальянца красно-белые стали чемпионами России-2016/17 и выигрывали Суперкубок страны-2017.