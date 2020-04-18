«Навсегда в моем сердце». Каррера поздравил «Спартак» с 98-летием
17:19
Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил московский клуб с 98-летием.
— С днем рождения, «Спартак», — написал Каррера в Instagram. — Навсегда в моем сердце.
55-летний Каррера возглавляет афинский АЕК с 9 декабря 2019-го.
Сегодня, 18 апреля, исполняется 98 лет со дня основания «Спартака».
Каррера тренировал «Спартак» с 2016-й по 2018 год. Под руководством итальянца красно-белые стали чемпионами России-2016/17 и выигрывали Суперкубок страны-2017.