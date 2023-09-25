Наумов высказался о победе «Локомотива» над «Зенитом»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов специально поделился впечатлениями от победы железнодорожников над «Зенитом» (2:1).

«Вот если «Локо» будет так играть, выходить с зажженными глазами, тогда будут выигрывать. А не как с «Оренбургом»... И многое зависит от тренера. Сумел настроить команду — будет играть. Не сумел — все. Но на «Зенит» настраивать легко, а вот на «Оренбург» настраивать сложнее. Вот тут должно быть мастерство тренера, это его искусство. Не просто тренировать, а настраивать на борьбу. И в матче с «Зенитом» железнодорожники боролись на каждом участке, все выигрывали, не дали «Зениту» развернуться. Все потерялись, даже Вендела не было видно. Хотя он-то фигура значимая. Сыграли так, как «Локомотив» в принципе должен играть, по-другому он не может. Это не «ажурная» команда, не как «Спартак» паутинки плести, а биться на каждом участке поля, выигрывать единоборства и забивать голы. Вот и все, и это удалось в этой игре. Хотя я до последнего был уверен, что будет 1:1. И этот гол на последних минутах «Зенит» сам себе привез», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Он также оценил игру нападающего Артема Дзюбы.

«Дзюба сыграл очень здорово. За ним надо наблюдать не только с позиции «забил — не забил», надо смотреть, насколько он полезен. И в этой игре он был очень полезен, он держал мяч, боролся за каждый мяч, бился, сбрасывал. Все делал на уровне своей высокой планки», — добавил Наумов.

«Локомотив» с 15 очками идет на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.