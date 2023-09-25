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Сегодня, 10:05

Наумов высказался о победе «Локомотива» над «Зенитом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов специально поделился впечатлениями от победы железнодорожников над «Зенитом» (2:1).

«Вот если «Локо» будет так играть, выходить с зажженными глазами, тогда будут выигрывать. А не как с «Оренбургом»... И многое зависит от тренера. Сумел настроить команду — будет играть. Не сумел — все. Но на «Зенит» настраивать легко, а вот на «Оренбург» настраивать сложнее. Вот тут должно быть мастерство тренера, это его искусство. Не просто тренировать, а настраивать на борьбу. И в матче с «Зенитом» железнодорожники боролись на каждом участке, все выигрывали, не дали «Зениту» развернуться. Все потерялись, даже Вендела не было видно. Хотя он-то фигура значимая. Сыграли так, как «Локомотив» в принципе должен играть, по-другому он не может. Это не «ажурная» команда, не как «Спартак» паутинки плести, а биться на каждом участке поля, выигрывать единоборства и забивать голы. Вот и все, и это удалось в этой игре. Хотя я до последнего был уверен, что будет 1:1. И этот гол на последних минутах «Зенит» сам себе привез», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Он также оценил игру нападающего Артема Дзюбы.

«Дзюба сыграл очень здорово. За ним надо наблюдать не только с позиции «забил — не забил», надо смотреть, насколько он полезен. И в этой игре он был очень полезен, он держал мяч, боролся за каждый мяч, бился, сбрасывал. Все делал на уровне своей высокой планки», — добавил Наумов.

«Локомотив» с 15 очками идет на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-naumov-izidor-slishkom-sil-no-hotel-nakazat-lokomotiv-poe-tomu-peregorel-2/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
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 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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Кр. Советов – Сочи
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Спартак – Динамо
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Пари НН – Оренбург
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24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
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