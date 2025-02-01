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Наумов оценил вероятность перехода Файзуллаева в «Манчестер Сити»

Камила Абдурахманова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил вероятность перехода вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в «Манчестер Сити».

«Есть вероятность, что ЦСКА продаст Файзуллаева в Европу. Но ему надо прибавить, потому что по игре в последнее время он сдал. Если вернётся на прежний уровень, конечно, уедет. В Европе его заметили, за ним смотрят. Это игрок европейского уровня. К тому же он выступает за сборную Узбекистана, а там скауты все отслеживают. У него высокий потенциал.

Если в «Манчестер Сити» получится у Хусанова, то он может задать моду на узбекских футболистов. Так часто бывает, когда замечают потом других. Еще недавно Хусанов играл в Беларуси, к сожалению, мы часто не видим потенциал игроков. РПЛ его упустила, его надо было привлекать к нам. Что касается Файзуллаева, то он тоже может оказаться в любом европейском клубе. Почему бы тоже не в «Манчестер Сити»? Всякое может быть. Было бы интересно посмотреть на узбекскую связку в «Сити». Такая вероятность есть, но она, наверное, мала», — заявил Наумов Legalbet.ru

В текущем сезоне 21-летний Файзуллаев сыграл за ЦСКА в 23 матчах во всех турнирах. Он забил три мяча и отдал шесть голевых передач.

Контракт футболиста с армейцами действует до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 8 миллионов евро.

Источник: Legalbet.ru
ФК Манчестер Сити
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
Николай Наумов
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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