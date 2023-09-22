Наумов объяснил, почему Дзюба будет малозаметен в матче с «Зенитом»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов предположил, как сыграет нападающий команды Артем Дзюба в предстоящей встрече с петербургским «Зенитом», за который он выступал в прошлом.

«Повышенная мотивация у Дзюбы будет, безусловно. Ведь он выступал за питерцев. Однако мотивация мотивацией, но Семак и «Зенит» знают, как играть против Артёма. Поэтому ему будет тяжело. Мне кажется, в этом матче Дзюба будет малозаметен. Его закроют. Как это уже делали некоторые другие команды. А когда Артёма целенаправленно закрывают, то он уже ничего не может сделать и не получается игра у всего «Локомотива». Даже «Оренбург» сумел это сделать. Во встрече с ним Дзюба никак себя не проявил», — приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 24 сентября в Петербурге и начнется в 16:30 мск.