Гендиректор «Пари НН» заявил, что в 2024 году перед ним стоит цель вывести клуб на самоокупаемость

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о цели вывести клуб на самоокупаемость в 2024 году.

«В этом году мы не самоокупаемые. В следующем году такая цель передо мной стоит как перед генеральным директором. Мы постараемся, конечно, этих показателей достигнуть, но это при благоприятных условиях, если все пойдет, как нам бы хотелось. Есть средний план по сценарной линии через год, а есть, к сожалению, пессимистический прогноз. Мы иногда сгущаем краски в оценке нашего финансового развития, но будем стремиться идти по лучшей траектории», — приводит слова Мелика-Гусейнова Metaratings.ru.

После восьми туров «Пари НН» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. Лидирует — «Краснодар» (18 очков).