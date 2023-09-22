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Сегодня, 18:28

Гендиректор «Пари НН» заявил, что в 2024 году перед ним стоит цель вывести клуб на самоокупаемость

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о цели вывести клуб на самоокупаемость в 2024 году.

«В этом году мы не самоокупаемые. В следующем году такая цель передо мной стоит как перед генеральным директором. Мы постараемся, конечно, этих показателей достигнуть, но это при благоприятных условиях, если все пойдет, как нам бы хотелось. Есть средний план по сценарной линии через год, а есть, к сожалению, пессимистический прогноз. Мы иногда сгущаем краски в оценке нашего финансового развития, но будем стремиться идти по лучшей траектории», — приводит слова Мелика-Гусейнова Metaratings.ru.

После восьми туров «Пари НН» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. Лидирует — «Краснодар» (18 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/gendirektor-pari-nn-zayavil-chto-v-2024-godu-pered-nim-stoit-cel-vyvesti-klub-na-samookupaemost-287205/
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РПЛ
ФК Нижний Новгород
2
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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