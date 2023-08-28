Барбоза считает, что Паулиньо усилит любой российский топ-клуб

Известный футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный переход нападающего лиссабонского «Спортинга» Паулиньо в один из клубов РПЛ.

«Паулиньо — хороший футболист, опытный, хоть и возрастной. Самое главное, что он умеет забивать голы. Это опытный футболист, игрок сборной. Я думаю, он усилит любой российский топ-клуб. Посмотрим, покинет ли он «Спортинг», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт»,

30-летний португалец в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Спортинг», в которых забил 15 голов и отдал 12 передач. Портал Transfemarkt оценивает футболиста в 6,5 миллиона евро.