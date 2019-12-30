«Наш волшебник». «Ростов» — об игре Романа Еременко
19:56
Официальный Instagram-аккаунт «Ростова» опубликовал подборку с фотографиями полузащитника Романа Еременко.
«Наш волшебник. Всегда в игре на все», — подписал фотографии «Ростов».
В текущем сезоне 32-летний Еременко провел 14 матчей за «Ростов», забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.
«Ростов» после 19 туров занимает третье место с 34 очками в турнирной таблице РПЛ.
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