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«Наш волшебник». «Ростов» — об игре Романа Еременко

19:56
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Официальный Instagram-аккаунт «Ростова» опубликовал подборку с фотографиями полузащитника Романа Еременко.

«Наш волшебник. Всегда в игре на все», — подписал фотографии «Ростов».

В текущем сезоне 32-летний Еременко провел 14 матчей за «Ростов», забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

«Ростов» после 19 туров занимает третье место с 34 очками в турнирной таблице РПЛ.

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