"Наполи" разгромил в гостях "Рому"

"Наполи" разгромил "Рому" в матче 29-го тура чемпионата Италии - 4:1. Неаполитанцы занимают вторую строчку в таблице, на 15 очков отставая от "Ювентуса". "Рома" идет шестой.

Чемпионат Италии

Серия A

29-й тур

"Рома" - "Наполи" - 1:4 (0:1)

Голы: Милик, 2 (0:1). Перотти, 46+4 - с пенальти (1:1). Мертенс, 49 (1:2). Верди, 54 (1:3). Юнес, 81 (1:4).

"Рома": Ольсен, Коларов, Фасио, Сантон, Манолас, Де Росси (Дженгиз Юндер, 82), Н`Зонзи, Кристанте, Джеко, Перотти (Клайверт, 82), Шик (Дзаньоло, 63).

"Наполи": Мерет, Мариу Руй, Максимович, Кулибали, Хюсай (Малькюи, 68), Аллан, Руис, Кальехон, Мертенс (Унас, 58), Верди (Юнес, 74), Милик.

Предупреждения: Шик, 13. Максимович, 17. Манолас, 36. Джеко, 37. Милик, 43. Коларов, 66.

Судья: Кальварезе.

31 марта. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".

"Фрозиноне" - "СПАЛ" - 0:1 (0:1)

Гол: Викари, 13.

"Фрозиноне": Спортьелло, Арьяудо (Дионизи, 78), Саламон, Бригенти, Гильоне (Чано, 58), Вивиани (Саммарко, 30), Вальцания, Бегетто, Чофани, Паганини, Пинамонти.

"СПАЛ": Вивиано, Ционек, Викари, Бонифаци, Куртич (Валоти, 71), Миссироли, Фарес, Мурджа (Скьяттарелла, 56), Лаццари, Антенуччи, Петанья (Фелипе, 86).

Предупреждения: Вальцания, 21. Ционек, 46. Куртич, 59. Валоти, 74. Саламон, 84. Дионизи, 89.

Судья: Ди Белло.

31 марта. Фрозиноне. Стадион "Stadio Benito Stirpe".

"Фиорентина" - "Торино" - 1:1 (1:1)

Голы: Симеоне, 7 (1:0). Базелли, 34 (1:1).

"Фиорентина": Лафон, Бираги, Лаурини, Витор Угу, Миленкович, Бенасси, Верету, Жерсон (Дабо, 79), Миральяс (Монтьель, 85), Муриэль (Влахович, 66), Симеоне.

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри (Беренгер, 72), Моретти, Ансальди, Джиджи, Иццо, Ринкон, Базелли (Мейте, 79), Лукич, Яго Фальке (Дзадза, 51), Белотти.

Предупреждения: Базелли, 44. Дзадза, 85.

Судья: Паскуа.

31 марта. Флоренция. Стадион "Artemio Franchi".