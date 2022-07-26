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Матео Кассьерра: «Когда нам сообщили, что Нури никогда не встанет с кровати, мы были шокированы»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Аппи Нури.
Фото Global Look Press

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал о трагедии, которая случилась с футболистом «Аякса», когда он находился в системе голландского клуба.

— В «Аяксе» твоим одноклубником был Аппи Нури — футболист, который летом 2017 года потерял сознание на поле. Как ты пережил тот момент?

— Я прекрасно помню тот матч с «Вердером», так как забил гол. Это была товарищеская встреча, и нас поделили на два состава: я играл в первом тайме, а Нури — во втором. Отлично помню, как вышел из раздевалки и сел на скамейку для просмотра второго тайма. И всего через пять минут Аппи внезапно упал на газон. Ему очень долго оказывали помощь, с поля увезли на вертолете. Мы все были шокированы. До сих пор помню это очень ощущение страха, когда нам сообщили, что у Нури необратимое повреждение мозга.

— Насколько близко ты общался с ним?

— Довольно близко, так как мы постоянно тренировались вместе. Аппи был очень талантливым и многообещающим футболистом. Его очень ценили в «Аяксе», пророчили большое будущее.

— Тот эпизод заставил тебя пересмотреть взгляды на свое здоровье?

— Я думал о том, что физическая сила не всегда достаточно говорит о человеке. Нури был очень крепким парнем. Когда это случилось, мы думали, что у него какая-то слабость, что сейчас Аппи оправится и встанет. Он производил впечатление абсолютно здорового человека. Когда нам сообщили, что он никогда не встанет с кровати, то мы были шокированы.

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Матео Кассьерра
ФК Аякс
ФК Зенит
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