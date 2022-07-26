Матео Кассьерра: «Когда нам сообщили, что Нури никогда не встанет с кровати, мы были шокированы»
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал о трагедии, которая случилась с футболистом «Аякса», когда он находился в системе голландского клуба.
— В «Аяксе» твоим одноклубником был Аппи Нури — футболист, который летом 2017 года потерял сознание на поле. Как ты пережил тот момент?
— Я прекрасно помню тот матч с «Вердером», так как забил гол. Это была товарищеская встреча, и нас поделили на два состава: я играл в первом тайме, а Нури — во втором. Отлично помню, как вышел из раздевалки и сел на скамейку для просмотра второго тайма. И всего через пять минут Аппи внезапно упал на газон. Ему очень долго оказывали помощь, с поля увезли на вертолете. Мы все были шокированы. До сих пор помню это очень ощущение страха, когда нам сообщили, что у Нури необратимое повреждение мозга.
— Насколько близко ты общался с ним?
— Довольно близко, так как мы постоянно тренировались вместе. Аппи был очень талантливым и многообещающим футболистом. Его очень ценили в «Аяксе», пророчили большое будущее.
— Тот эпизод заставил тебя пересмотреть взгляды на свое здоровье?
— Я думал о том, что физическая сила не всегда достаточно говорит о человеке. Нури был очень крепким парнем. Когда это случилось, мы думали, что у него какая-то слабость, что сейчас Аппи оправится и встанет. Он производил впечатление абсолютно здорового человека. Когда нам сообщили, что он никогда не встанет с кровати, то мы были шокированы.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1