Нападающий «Зенита» Лусиано: «Не важно, куда меня поставит тренер — я буду стараться отрабатывать на максимум»

Нападающий «Зенита» Лусиано рассказал о том, какие цели ставит перед собой в клубе.

— Личные цели в «Зените»? Мне кажется, они не отличаются от командных: делать все возможное, чтобы в итоге «Зенит» побеждал. Пусть это будут забитые мячи или голевые передачи, или помощь в обороне. Не важно, куда меня поставит главный тренер — я буду стараться отрабатывать на максимум, чтобы приносить пользу и чтобы в конечном счете в столь важный сезон мы все вместе с болельщиками, со всем городом отпраздновали победу, — сказал Лусиано на презентации.

27 августа «Зенит» объявил о трансфере 23-летнего футболиста из «Аргентинос Хуниорс». Соглашение с нападающим рассчитано на 4 года с возможностью продления еще на один сезон.