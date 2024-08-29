Степашин — о судействе в РПЛ: «В детстве играли в футбол либо с судьей, либо по-честному»
Бывший премьер-министр РФ, член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин раскритиковал работу главного арбитра матча 6-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Краснодаром» (0:1) Сергея Карасева.
28 августа «Динамо» одержало разгромную победу над «Крыльями Советов» со счетом 5:1 в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Да, мы разгромили «Крылышки». После того, что случилось в игре с «Краснодаром», когда господин Карасев не поставил пенальти... Ну, как-то думали, что народ расстроится. Но пришло 15 тысяч человек. Приходит на «Динамо» и Лев Валерьянович Лещенко, говорит, что, слава Богу, у нас есть прекрасная возможность пообщаться...
Ну и Карасев, слава богу, не был судьей. Я Сергея Карасева знаю лично давно, мы как-то летели в одном самолете. Ну, я знаю, человек профессиональный, мне казалось, что честный, порядочный. Но все видели, вся страна, что это чистый пенальти. Ну, извинись, тебе Сергей Степашин говорит, скажи, что ты был неправ. А знаете, что удивительно: мы подали протест, и судейская коллегия не могла найти еще одного человека, чтобы проголосовать, что Карасев был неправ. Понимаю, что с судьями бороться бесполезно. Хотя — почему бы и нет...
«Динамо» даже с таким судейством идет в лидерах? Мы тут как-то с друзьями вспоминали, что когда мы играли в футбол во дворе в Ленинграде, то говорили, давайте либо с судьей, либо по-честному», — цитирует Степашина «КП».
«Динамо» идет на 4-м месте в туурнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. Следующий матч команда проведет на выезде против «Оренбурга» в 7-м туре РПЛ 1 сентября, начало — в 15:00 по московскому времени.
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|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
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2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
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3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
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4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
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5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
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6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
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Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
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Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
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Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1