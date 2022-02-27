Нападающий «Уфы» Ортис получил травму в матче против «Ахмата». Его уносили с поля на носилках

Нападающий «Уфы» Ортис получил травму в матче против «Ахмата»

Нападающий «Уфы» Дилан Ортис дебютировал за команду в матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата».

Футболист получил травму в конце второго тайма. Колумбиец держался за спину и даже не мог самостоятельно подняться.

С поля его подняли на носилках и увезли на электрокаре.