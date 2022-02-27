«Ахмат» — «Уфа»: Коновалов реализовал пенальти, Беленов чуть не отбил удар

Полузащитник «Ахмата» Игорь Коновалов реализовал пенальти в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Он сравнял счет в начале второго тайма — 1:1.

Коновалов пробил в левый нижний от себя угол. Голкипер «Уфы» Александр Беленов среагировал на удар и почти отбил его, но мяч проскочил под вратарем и все же пересек линию ворот, прежде чем Беленов все же успел накрыть его.

Отметим, что одиннадцатиметровый был назначен после подсказки ВАР.