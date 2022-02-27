«Ахмат» — «Уфа»: Коновалов реализовал пенальти, Беленов чуть не отбил удар
Полузащитник «Ахмата» Игорь Коновалов реализовал пенальти в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Он сравнял счет в начале второго тайма — 1:1.
Коновалов пробил в левый нижний от себя угол. Голкипер «Уфы» Александр Беленов среагировал на удар и почти отбил его, но мяч проскочил под вратарем и все же пересек линию ворот, прежде чем Беленов все же успел накрыть его.
Отметим, что одиннадцатиметровый был назначен после подсказки ВАР.
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|
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|1
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|34
|
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|
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|
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|6
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|3
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|
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
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Спартак
|17
|1
|7
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