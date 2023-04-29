Соболев: «Медиалига никак не мешает профессиональной деятельности»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал возможное участие в медиалиге.

— Сыграете в медиалиге? Сможет ли сыграть Промес?

— Если у него будет время и желание после сезона в отпуске. И я могу сыграть, и Литвинов может сыграть. Это никак не мешает нашей профессиональной деятельности. Никак не мешает «Спартаку».

Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Квинси Промес вошел в заявку медийного футбольного клуба «Бей Беги», владельцами которого являются его одноклубники Георгий Джикия и Александр Соболев.