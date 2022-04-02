Педро Роша не вернется в «Спартак»

Форвард «Спартака» Педро Роша не вернется в московский клуб после аренды в «Атлетику Паранаэнсе»

Нападающий «Спартака» Педро Роша, выступающий на правах аренды за «Атлетику Паранаэнсе», не вернется в московский клуб летом, сообщает Metaratings.

По информации источника, 27-летний бразилец не заинтересован в возвращении в Россию, футболист доволен жизнью на родине.

«Атлетику Паранаэнсе» арендовал Рошу у «Спартака» в августе 2021 года с правом выкупа при выполнении игроком определенных условий. На счету форварда 6 голов и 1 результативная передача в 29 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Роши в 2 миллиона евро.