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Сегодня, 18:14

Гладилин: «Сочи» и «Спартак» — примерно равные команды, легкой игры для красно-белых не будет»

Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартака» с «Сочи»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Сочи» в 16-м туре РПЛ.

«Легкой победы завтра не будет, обе команды примерно равны, просто «Спартак» поймал хорошую игру и у клуба удачно складываются все поединки, футболисты очень мотивированы, а у «Сочи» есть небольшой провал, почему это происходит, это уже внутреннее дело команды. У «Сочи» хороший подбор игроков, где-то недорабатывают в результате. Ожидаю, что будет равная игра, сложно прогнозировать результат. Ждать ли обилия голов? Покажет исполнительское мастерство футболистов обоих клубов», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Матч «Сочи» — «Спартак» пройдет в субботу,5 ноября. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка, «Сочи» — девятый (21 очко).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
5
1
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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