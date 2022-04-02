Ваноли высказался о погодных условиях перед матчем с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился впечатлениями от погоды перед матчем 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

«Конечно, такие условия влияют на матч. Нужно будет смотреть, что с полем, что с погодой. Естественно, во время матча это тоже будет сильно влиять.

Кем заменить Айртона? Я всегда говорил, что мы работаем одной группой, одной командой. Да, у Айртона появилась возможность из-за этой ситуации, но мы должны думать только о сегодняшнем матче. Кто будет играть вместо Айртона? Мозес», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Ваноли.

Матч «Локомотив» — «Спартак» должен состояться сегодня, 2 апреля. Изначально игра должна была начаться в 19.30 по московскому времени, но начало встречи перенесли из-за снегопада. Решение о проведении матча будет принято в 20.00.