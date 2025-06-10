Комличенко — о пиве после матчей: «Одну-две банки «вкрутил» — снимает усталость, помогает разгрузиться»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко в интервью «СЭ» ответил на вопрос об употреблении пива после матчей.

«У нас могут негативно отреагировать, если футболист позволит себе пиво. А в Чехии и в раздевалке пиво было, и в автобусе стоял холодильник. После игры, когда отбегал 90 минут, это очень помогает. Но, опять же, есть культура — никто не ужирался. Одну-две банки «вкрутил» — это снимает усталость, помогает разгрузиться психологически», — сказал Комличенко «СЭ».

Комличенко также отметил, что все должно быть в меру.

«Плюс есть углеводное окно после игры, которое нужно заполнить. Кто-то ест бургеры, кто-то — мясо в тортилье. Кто-то пьет колу, кто-то — пиво, это же выбор игрока, нормальная история. Пива можно себе позволить немного, все должно быть в меру, и то если отыграл весь матч. А как иначе? Сидел на скамейке, вышел на 10 минут — и пить? Так нельзя», — добавил Комличенко.

«Локомотив» объявил о подписании Николая Комличенко во вторник, 10 июня.

Форвард 1 июня после суперфинала FONBET Кубка России против ЦСКА (0:0, пенальти 3:4) сообщил о своем уходе из «Ростова». В общей сложности Комличенко провел за команду 130 матчей, забил 35 мячей и сделал 25 результативных передач.