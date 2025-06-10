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Комличенко — о пиве после матчей: «Одну-две банки «вкрутил» — снимает усталость, помогает разгрузиться»

Артем Бухаев
Корреспондент

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко в интервью «СЭ» ответил на вопрос об употреблении пива после матчей.

«У нас могут негативно отреагировать, если футболист позволит себе пиво. А в Чехии и в раздевалке пиво было, и в автобусе стоял холодильник. После игры, когда отбегал 90 минут, это очень помогает. Но, опять же, есть культура — никто не ужирался. Одну-две банки «вкрутил» — это снимает усталость, помогает разгрузиться психологически», — сказал Комличенко «СЭ».

Комличенко также отметил, что все должно быть в меру.

«Плюс есть углеводное окно после игры, которое нужно заполнить. Кто-то ест бургеры, кто-то — мясо в тортилье. Кто-то пьет колу, кто-то — пиво, это же выбор игрока, нормальная история. Пива можно себе позволить немного, все должно быть в меру, и то если отыграл весь матч. А как иначе? Сидел на скамейке, вышел на 10 минут — и пить? Так нельзя», — добавил Комличенко.

«Локомотив» объявил о подписании Николая Комличенко во вторник, 10 июня.

Форвард 1 июня после суперфинала FONBET Кубка России против ЦСКА (0:0, пенальти 3:4) сообщил о своем уходе из «Ростова». В общей сложности Комличенко провел за команду 130 матчей, забил 35 мячей и сделал 25 результативных передач.

Николай Комличенко.«Станкович так уговаривал — сумасшедший прессинг! Но я уже выбрал «Локомотив». Первое интервью Комличенко после трансфера
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Николай Комличенко
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Источник: «Зенит» хочет перехватить Осипенко у «Динамо»
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Зенит

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П
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Спартак

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