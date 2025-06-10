Источник: «Зенит» хочет перехватить Осипенко у «Динамо»

«Зенит» готов побороться с московским «Динамо» за трансфер защитника «Ростова» Максима Осипенко, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к сделке.

Отмечается, что клуб из Санкт-Петербурга предложил 31-летнему футболисту зарплату свыше 3 миллионов евро в год, более чем в два раза улучшив предложение бело-голубых.

Осипенко играет за «Ростов» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел 40 матчей за южан во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 5 результативных передач. Контракт защитника с ростовским клубом рассчитан до лета 2027-го.