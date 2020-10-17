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Нападающий Илья Воробьев покидает «Химки»

13:22
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Нападающий Илья Воробьев покидает «Химки». Футболист возвращается из аренды в «Зенит-2».

Арендное соглашение нападающего Ильи Воробьева и футбольного клуба «Химки» расторгнуто по взаимному согласию, сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий успел провести за «Химки» 4 матча: 3 — в чемпионате и 1 — в Кубке России.

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