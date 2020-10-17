Нападающий Илья Воробьев покидает «Химки»
Нападающий Илья Воробьев покидает «Химки». Футболист возвращается из аренды в «Зенит-2».
Арендное соглашение нападающего Ильи Воробьева и футбольного клуба «Химки» расторгнуто по взаимному согласию, сообщает пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне 21-летний нападающий успел провести за «Химки» 4 матча: 3 — в чемпионате и 1 — в Кубке России.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.