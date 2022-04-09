«Вышел и заткнул рты ненавистникам!» В «Химках» оценили игру Садыгова в матче с ЦСКА

В «Химках» считают, что Садыгов успешно сыграл против ЦСКА в матче РПЛ

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал игру нападающего Ильи Садыгова в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (4:2).

«Вышел и успешно сыграл в матче РПЛ, тем более против гранда. Любому молодому игроку это прибавляет уверенности. Надеюсь, Илья будет прогрессировать от игры к игре. Думаю, ближайшие год-два будем его наблюдать в старте с завидной регулярностью. Конечно, он этим голом заткнул рты ненавистникам. У нас в состав попадают только по спортивному принципу», — сказал Терюшков «СЭ».

21-летний нападающий забил свой первый гол в сезоне. В текущем сезоне он провел 9 матчей за «Химки».