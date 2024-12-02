Форвард «Химок» Садыгов о курсе доллара: «Цены выросли, но нужно надеяться на лучшее»

Нападающий «Химок» Илья Садыгов в разговоре с «СЭ» высказался об увеличении курса доллара.

«Государство знает, что сделать. Думаю, все будет хорошо. Цены выросли, но нужно жить с этими реалиями, надеяться на лучшее», — сказал Садыгов «СЭ».

По данным Центробанка РФ, курс доллара на 1 декабря составил 107,74 рубля.