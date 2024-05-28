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Агент Рыбуса: «Мацей хочет остаться в России, пока переговоров с «Рубином» не было»

Сергей Разин
корреспондент
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Роман Орещук, агент защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, рассказал о будущем своего игрока.

— На данный момент у Мацея действующий контракт до 1 июля, — приводит слова Орещука «РБ Спорт». Пока переговоров о продлении не было.

— Есть ли какой-то дедлайн?

— Нет.

— Что планируете в этой ситуации делать?

— Параллельно искать клуб.

— Есть ли со стороны команл заинтересованность?

— На данный момент пока нет, потому что только закончили чемпионат. Я ни с кем не разговаривал. Мацей просил ни с кем не общаться, дать спокойно доиграть сезон до конца.

— Правильно ли понимаю, что Мацей хочет остаться в России?

— Да, конечно. Здесь семья, дети. Если ничего в России не будет, то будем за границей искать вариант.

В сезоне-2023/24 34-летний поляк провел 8 матчей, забил гол и сделал результативную передачу. Большую часть сезона защитник восстанавливался после травмы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-ry-busa-matsej-hochet-ostat-sya-v-rossii-poka-peregovorov-s-rubinom-ne-by-lo/
Мацей Рыбус
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
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ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
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25.05 16:30
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