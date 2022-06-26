«Химки» подписали контракт с бывшим вратарем «Спартака» Митрюшкиным на два года
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал «СЭ» о подписании контракта с бывшим голкипером «Спартака» Антоном Митрюшкиным.
«Митрюшкин провел с командой первый сбор, мы остались им довольны, поэтому предложили пописать контракт с «Химками» на два года, он согласился. По подбору кадров у нас очень хорошая вратарская линия: Лантратов — наш основной вратарь, Тусеев — молодой и перспективный голкипер, воспитанник подмосковной школы и Митрюшкин. Сейчас мы полностью готовы к потенциальному уходу Ильи Лантратова из команды, если поступят соответствующие предложения», — сказал Терюшков «СЭ».
Последним клубом Митрюшкина было дрезденское «Динамо» из второй бундеслиги. Серебряный призер юношеского чемпионата Европы находится на первом сборе подмосковного клуба.
Ранее 26-летний вратарь играл за московский «Спартак», «Сьон» и «Фортуну» из Дюссельдорфа.
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|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -