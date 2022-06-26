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Сегодня, 21:00

«Химки» подписали контракт с бывшим вратарем «Спартака» Митрюшкиным на два года

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Антон Митрюшкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал «СЭ» о подписании контракта с бывшим голкипером «Спартака» Антоном Митрюшкиным.

«Митрюшкин провел с командой первый сбор, мы остались им довольны, поэтому предложили пописать контракт с «Химками» на два года, он согласился. По подбору кадров у нас очень хорошая вратарская линия: Лантратов — наш основной вратарь, Тусеев — молодой и перспективный голкипер, воспитанник подмосковной школы и Митрюшкин. Сейчас мы полностью готовы к потенциальному уходу Ильи Лантратова из команды, если поступят соответствующие предложения», — сказал Терюшков «СЭ».

Последним клубом Митрюшкина было дрезденское «Динамо» из второй бундеслиги. Серебряный призер юношеского чемпионата Европы находится на первом сборе подмосковного клуба.

Ранее 26-летний вратарь играл за московский «Спартак», «Сьон» и «Фортуну» из Дюссельдорфа.

Антон Митрюшкин
РПЛ
ФК Химки
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