«Химки» подписали контракт с бывшим вратарем «Спартака» Митрюшкиным на два года

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал «СЭ» о подписании контракта с бывшим голкипером «Спартака» Антоном Митрюшкиным.

«Митрюшкин провел с командой первый сбор, мы остались им довольны, поэтому предложили пописать контракт с «Химками» на два года, он согласился. По подбору кадров у нас очень хорошая вратарская линия: Лантратов — наш основной вратарь, Тусеев — молодой и перспективный голкипер, воспитанник подмосковной школы и Митрюшкин. Сейчас мы полностью готовы к потенциальному уходу Ильи Лантратова из команды, если поступят соответствующие предложения», — сказал Терюшков «СЭ».

Последним клубом Митрюшкина было дрезденское «Динамо» из второй бундеслиги. Серебряный призер юношеского чемпионата Европы находится на первом сборе подмосковного клуба.

Ранее 26-летний вратарь играл за московский «Спартак», «Сьон» и «Фортуну» из Дюссельдорфа.