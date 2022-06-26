Стукалов прокомментировал возможный переход Агаларова в «Ахмат»
Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал возможный переход нападающего башкирского клуба Гамида Агаларова в «Ахмат».
«Не читал об этом. Это плюс, что Гамид будет в РПЛ. Но мне кажется, что он мог быть в других командах, где есть другие цели и задачи, — цитирует Стукалова Metaratings.ru. — Я не говорю, что «Ахмат» не тот клуб, куда надо идти. Но если он оказался бы в топ-5 — было бы более правильно по его заслугам. Надеюсь, что «Ахмат» вместе с Агаларовым войдет в топ-5 в предстоящем сезоне. Подождать предложений от Европы? Не знаю, время-то идет, и парень однозначно заслуживает играть в РПЛ, продолжать радовать болельщиков. Он сам должен решать, куда надо перейти».
Ранее сообщалось, что грозненский клуб близок к заключению соглашения по трансферу.
21-летний Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2021/22, а также был признан лучшим молодым игроком Тинькофф РПЛ в прошедшем сезоне. На счету форварда — 20 голов и 2 результативные передачи в 33 матчах за уфимскую команду во всех турнирах.
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14
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15
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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