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Смолов — о продлении контракта с «Динамо»: «Спасибо клубу за доверие»

Мария Гусева
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов прокомментировал продление контракта с клубом.

«Я очень рад. Спасибо клубу за доверие, за то, что видят, что могу приносить пользу, — приводит пресс-служба клуба слова Смолова. — В мыслях только желание исправить впечатление от нынешнего сезона. Физически нормально себя чувствую. Уже полтора года вместе, стали родными мелкие ребята. Хотелось бы и им пожелать становиться мудрее с точки зрения футбола, более серьезно подходиь и уже осознавать, что они тоже ответственны за результат. Будем поддерживать, вместе постараемся приносить пользу. Неприятные эмоции в этом сезоне с точки зрения результата, но при этом здесь очень комфортно себя ощущаю, все условия созданы. Поэтому есть желание реабилитироваться».

Соглашение 33-летнего форварда с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью пролонгации еще на один сезон.

В сезоне-2022/23 Смолов провел 31 матч во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.

Федор Смолов
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1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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