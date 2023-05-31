Гладилин заявил, что Сперцян заслужил титул лучшего полузащитника сезона РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал список номинантов на приз лучшему хавбеку сезона в РПЛ.

«Я думаю, что эту награду стоит отдать Сперцяну. В его игре виден прогресс. И речь идет не о том, что «Краснодар» мог занять место повыше в турнирной таблице, а о самом качестве игры Сперцяна. Он один из лучших игроков на данной позиции в лиге. Эдуард мощно играет — владеет и пасом, и ударом. У Сперцяна очень большой потенциал», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сперцян сыграл в 39 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 13 голевых передач.