Камоцци заявил, что вызов Малкома в сборную Бразилии повышает вероятность его ухода из «Зенита»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о возможном уходе Малкома из «Зенита» этим летом.

«Думаю, вызов Малкома в сборную Бразилии повышает вероятность его ухода из «Зенита» этим летом. На мой взгляд, Малком востребован в Европе, но нельзя точно предсказать, покинет ли он российскую команду в летнее трансферное окно. Это зависит от многих нюансов, в том числе от того, поступит ли предложение, которое устроит и команду, и игрока», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Малком выступает за «Зенит» с июня 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 26 голов и сделал 9 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает 26-летнего бразильца в 27 миллионов евро.