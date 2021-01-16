Нападающий «Динамо» рассказал, что изменилось в команде с приходом Шварца
17:40
Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером Сандро Шварцем.
— Что в «Динамо» изменилось с приходом Сандро Шварца?
— У каждого тренера свой подход. Шварц, мне кажется, более близок к футболистам, это, наверное, подход западных тренеров. И мы стали играть более агрессивно в отборе на чужой половине поля.
— Чего «Динамо» может добиться в этом сезоне?
— Хочется подняться выше, чем в прошлом году, когда мы финишировали шестыми. Мы все в команде стремимся к этому.
(Константин Алексеев)
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