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Нападающий «Динамо» рассказал, что изменилось в команде с приходом Шварца

17:40
Сандро Шварц. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сандро Шварц. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером Сандро Шварцем.

— Что в «Динамо» изменилось с приходом Сандро Шварца?

— У каждого тренера свой подход. Шварц, мне кажется, более близок к футболистам, это, наверное, подход западных тренеров. И мы стали играть более агрессивно в отборе на чужой половине поля.

— Чего «Динамо» может добиться в этом сезоне?

— Хочется подняться выше, чем в прошлом году, когда мы финишировали шестыми. Мы все в команде стремимся к этому.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью с Клинтоном Нжи читайте здесь

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