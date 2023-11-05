Давила: «Федотов поговорил со мной индивидуально и сказал, что я должен выйти и забить победный гол»

Нападающий ЦСКА Виктор Давила рассказал о своей адаптации в клубе. В 14-м туре РПЛ Давила забил победный гол в ворота «Пари НН» (3:2).

«Моя адаптация идет потихоньку, шаг за шагом. Мне кажется, что с каждым разом все лучше и лучше. В матчах, когда я выходил мне казалось, что я все-таки делаю что-то полезное. Каждый мой выход ознаменовывается какими-то новыми и более полезными действиями. Не переживаю ли я, что тренер не ставит в стартовый состав? Я как игрок принимаю любые тренерские решения. С моей стороны, я стараюсь быть полностью готовым. Федотов поговорил со мной индивидуально и сказал, что я должен выйти и забить победный гол», — сказал Давила.

ЦСКА набрал 24 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» находится на восьмой строчке (20 очков).

(Сергей Жуков)