«Локомотив» — «Спартак»: ничья после первого тайма, гости остались в меньшинстве

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«Локомотив» и «Спартак» не открыли счет в первом тайме матча 14-го тура РПЛ — 0:0.

На 39-й минуте красную карточку за фол последней надежды получил Даниил Хлусевич. «Спартак» остался в меньшинстве.

Встреча проходит на «РЖД Арене» в Москве.