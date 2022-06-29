Заболотный заявил, что он может стать лучшим бомбардиром РПЛ при Федотове
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный заявил, что может стать лучшим бомбардиром РПЛ при новом главном тренере армейцев Владимире Федотове.
— Можете ли вы при Федотове стать лучшим бомбардиром РПЛ?
— И при Березуцком мог, и при Федотове. Как даст судьба, не знаю. Если у меня не будет травм, как у меня было зимой, тогда, думаю, все будет в моих руках.
— Есть ли какая-то цель? Например, забить больше 10.
— Как можно больше, чтобы команда побеждала — это сама главная цель, — передает слова Заболотного корреспондент «СЭ» Константин Белов.
31-летний россиянин играл под руководством Федотова в прошлом сезоне за «Сочи». Тогда Заболотный забил рекордное для себя количество голов в РПЛ за сезон — 9.
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|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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