Заболотный заявил, что он может стать лучшим бомбардиром РПЛ при Федотове

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный заявил, что может стать лучшим бомбардиром РПЛ при новом главном тренере армейцев Владимире Федотове.

— Можете ли вы при Федотове стать лучшим бомбардиром РПЛ?

— И при Березуцком мог, и при Федотове. Как даст судьба, не знаю. Если у меня не будет травм, как у меня было зимой, тогда, думаю, все будет в моих руках.

— Есть ли какая-то цель? Например, забить больше 10.

— Как можно больше, чтобы команда побеждала — это сама главная цель, — передает слова Заболотного корреспондент «СЭ» Константин Белов.

31-летний россиянин играл под руководством Федотова в прошлом сезоне за «Сочи». Тогда Заболотный забил рекордное для себя количество голов в РПЛ за сезон — 9.