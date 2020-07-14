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«Нам предстоит стать сильнейшими в Европе». Председатель совдира «Зенита» — о мотивации клуба

17:29
Елена Илюхина. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Елена Илюхина. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина отметила, что даже после второй подряд победы в чемпионате России мотивация команды остается высокой. Илюхина добавила, что в ближайшее время в руководстве клуба произойдут изменения: появится человек, который будет работать с молодежью «Зенита».

— На днях «Зенит» досрочно оформил второе подряд чемпионство. Трудно ли находить новую мотивацию после грандиозных побед? — вопрос Илюхиной.

— Нисколько! Чтобы опережать конкурентов и оставаться успешным, нужно постоянно меняться. Нам предстоит стать сильнейшими в Европе, а для этого не нужно жить в собственных иллюзиях, постоянно повышать уровень, в том числе и личной эффективности. У профессионала должна быть внутренняя мобилизация.

Сейчас в «Зените» необходимо уделять внимание молодежному развитию. Вижу, что существует проблема, о которой давно говорят болельщики: нужно пополнять состав собственными воспитанниками, а мы не дорабатываем в части подготовки резерва. Проблема как раз в управлении: наш спортивный блок в основном сосредоточен на трансферной работе. Поэтому в ближайшее время выберем человека, который займется молодежью. Он должен быть неравнодушным, заинтересованным в развитии ребят, с опытом в этих процессах и — важно — не бояться нести персональную ответственность за результат, — приводит слова Илюхиной «Собака.ru».

Дополнительная информация:

http://www.sobaka.ru/lifestyle/finance/111921

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