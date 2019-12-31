РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Нам есть чем гордиться». Семин подвел итоги года для «Локомотива»

15:39
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин записал праздничное видеопоздравление для болельщиков команды и подвел итоги года для красно-зеленых.

— Дорогие болельщики, нам есть чем гордиться в этом году, — сказал Семин. — У нас были победы в Кубке и Суперкубке страны, второе место в чемпионате России, переполненные трибуны на матчах Лиги чемпионов. Но были и поражения. Сегодня я хочу вам сказать большое спасибо за ту поддержку, которую вы нам оказываете на протяжении этого сезона и поздравить с Новым годом. Хочу пожелать крепкого здоровья и пожелать хорошего настроения. А победы придут! С Новым годом!

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 13964
Все опросы
Как вы оцените судейство в этом сезоне РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир