«Нам есть чем гордиться». Семин подвел итоги года для «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин записал праздничное видеопоздравление для болельщиков команды и подвел итоги года для красно-зеленых.
— Дорогие болельщики, нам есть чем гордиться в этом году, — сказал Семин. — У нас были победы в Кубке и Суперкубке страны, второе место в чемпионате России, переполненные трибуны на матчах Лиги чемпионов. Но были и поражения. Сегодня я хочу вам сказать большое спасибо за ту поддержку, которую вы нам оказываете на протяжении этого сезона и поздравить с Новым годом. Хочу пожелать крепкого здоровья и пожелать хорошего настроения. А победы придут! С Новым годом!
«Нам есть чем гордиться в уходящем году!» — Юрий Палыч записал новогоднее поздравление для всех болельщиков «Локомотива» ??— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) December 31, 2019
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