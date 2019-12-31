«Нам есть чем гордиться». Семин подвел итоги года для «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин записал праздничное видеопоздравление для болельщиков команды и подвел итоги года для красно-зеленых.

— Дорогие болельщики, нам есть чем гордиться в этом году, — сказал Семин. — У нас были победы в Кубке и Суперкубке страны, второе место в чемпионате России, переполненные трибуны на матчах Лиги чемпионов. Но были и поражения. Сегодня я хочу вам сказать большое спасибо за ту поддержку, которую вы нам оказываете на протяжении этого сезона и поздравить с Новым годом. Хочу пожелать крепкого здоровья и пожелать хорошего настроения. А победы придут! С Новым годом!