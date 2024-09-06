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Нагорных рассказал о задачах «Локомотива» на нынешний сезон

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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о задачах команды на нынешний сезон.

«Команде поставили задачу совместно с тренерским штабом и руководством клуба — качественно играть в каждом матче. Бороться, настраиваться на каждый матч с тем, чтобы «Локомотив» был в топе российских клубов», — цитирует Нагорных ТАСС.

После семи туров РПЛ «Локомотив» находится на третьем месте в таблице, набрав 15 очков. В следующем матче железнодорожники сыграют в гостях с «Оренбургом» 14 сентября.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
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 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
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