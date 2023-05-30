Нагорных: «Дзюба выполняет большую работу. Он очень помог «Локомотиву»
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных оценил игру нападающего Артема Дзюбы.
«Очень большую работу выполняет Артем Дзюба. Мы благодарны ему, что он присоединился к команде в непростой ситуации и нам очень сильно помог», — сказал Нагорных в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».
В этом сезоне 34-летний форвард провел за железнодорожников 12 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9