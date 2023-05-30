Нагорных объяснил, почему главным тренером «Локомотива» был назначен Галактионов

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, почему Михаил Галактионов был назначен главным тренером железнодорожников.

«Клуб в первой части чемпионата попал в ситуацию для себя некомфортную, сложную, непривычную, — сказал Нагорных в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Клуб был на 14-м месте, и было принято решение закончить немецкий период в клубе, мы расстались с предыдущим тренерским штабом. Мы стояли перед выбором, что предпринять, чтобы уйти из этой некомфортной для «Локомотива» зоны, вернуть доверие болельщиков, вернуть в игру радость, задор. Мы рассматривали несколько кандидатур. Пришли к выводу, что клуб должен возглавить достаточно молодой, но опытный, имеющий хорошую подготовку российский специалист. Этим специалистом оказался Михаил Галактионов».

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. Железнодорожники занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 29 матчах.