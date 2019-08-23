Надежда Сарсания: «У меня часто случается то, что называют «вещими снами»

Дочь Константина Сарсании Надежда вернулась из Латинской Америки и собирается пойти по стопам отца.

— Как узнали, что отец в плохом состоянии?

— Помню этот момент. Я очень верю в сны! У меня часто случается то, что называют «вещими снами». Стараюсь прислушиваться. Не ко всем, конечно. Так вот накануне мне приснилась грязная вода. Я по ней хожу, вижу большой белый сверток. Подхожу ближе, вижу — он обвит змеей. Слышу: «Костя, Костя...»

— А дальше?

— Я проснулась. Подумала, что-то с моим малышом. Перекрестила его, до утра просидела рядом. Очень беспокойная ночь. Было это с четверга на пятницу. Ав субботу укладываю маленького Костю днем спать, телефон без звука. Вижу — папина сестра, моя тетя Татьяна, звонит, звонит... Ответить не могла. Потом приходит эсэмэс: «Надя, у нас беда». Уложила маленького и перезвонила. Никак не могла подумать, что могло что-то стрястись с папой! Ну вообще! (Юрий Голышак)

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