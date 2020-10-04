РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Надеюсь, у обоих ничего страшного». Николич — о Смолове и Чорлуке

16:22
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Федора Смолова и Ведрана Чорлуки.

— Травмы Смолова и Чорлуки?

— Федя забил в двух матчах подряд, но получил микроповреждение на тренировке. И наш капитан ушел сегодня с поля на 30-й минуте, после чего многое поменялось в нашей игре. Надеюсь, у обоих ничего страшного, в скором времени оба смогут нам помочь. (Константин Алексеев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир