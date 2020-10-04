Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Федора Смолова и Ведрана Чорлуки.

— Травмы Смолова и Чорлуки?

— Федя забил в двух матчах подряд, но получил микроповреждение на тренировке. И наш капитан ушел сегодня с поля на 30-й минуте, после чего многое поменялось в нашей игре. Надеюсь, у обоих ничего страшного, в скором времени оба смогут нам помочь. (Константин Алексеев)