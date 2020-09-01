Набабкин перенес операцию на колене

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин перенес операцию в одной из клиник Мюнхена, сообщает официальный сайт клуба.

У Набабкина был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена после игры с «Зенитом».

Ближайшие дни Набабкин проведет в Германии под наблюдением медиков, после чего вернется в Москву и будет проходить восстановление на базе армейцев.

В текущем сезоне Набабкин провел три матча в РПЛ.