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Набабкин перенес операцию на колене

20:08
Кирилл Набабкин. Фото ПФК ЦСКА
Кирилл Набабкин. Фото ПФК ЦСКА
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Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин перенес операцию в одной из клиник Мюнхена, сообщает официальный сайт клуба.

У Набабкина был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена после игры с «Зенитом».

Ближайшие дни Набабкин проведет в Германии под наблюдением медиков, после чего вернется в Москву и будет проходить восстановление на базе армейцев.

В текущем сезоне Набабкин провел три матча в РПЛ.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/kirill-nababkin-perenes-operatsiyu/

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