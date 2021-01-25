Набабкин и Кучаев рассказали о восстановлении после операций

Футболисты ЦСКА Кирилл Набабкин и Константин Кучаев в интервью клубной пресс-службе рассказали о том, как восстанавливаются после перенесенных операций на коленных суставах.

22-летний Кучаев был прооперирован в декабре прошлого года, 34-летний Набабкин — в сентябре 2020-го.

«Самые положительные эмоции, я рад, что возобновил тренировки вместе с ребятами. Хоть и работаю пока с ограничениями, все равно это позитивно и классно. За пару дней до этого предполагали вместе с врачами и реабилитологами, что если все будет нормально, с понедельника начнем занятия в общей группе. Так и произошло», — приводит слова Набабкина пресс-служба ЦСКА.

«Соскучились по тренировкам с командой. Отдельно — все-таки не то. Всем вместе работать приятнее, мы это сразу поняли», — цитирует Кучаева пресс-служба красно-синих.

В текущем сезоне Кучаев провел 19 матчей за ЦСКА, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач. Набабкин — 3 матча и не отметился результативными действиями.