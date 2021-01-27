На «ВТБ Арену» будут допускать по биометрии
Завершен первый этап тестирования технологии прохода по лицевой биометрии на спортивные мероприятия ВТБ Арены. Технология позволяет повысить уровень безопасности, сократить время прохода через турникеты до 1-2 секунд и обеспечивает более 99,99 процента точности распознавания лиц.
Тестирование новой системы началось на «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» в декабре 2020 года. Участникам фокус-группы предлагалось подойти к турникету, где установлен биометрический терминал, и посмотреть в камеру. В это время система идентифицировала их по лицу и передавала сигнал в СКУД (систему контроля и управления доступом на объекты), которая самостоятельно принимала решение о проходе посетителей на стадион. Вся процедура занимала не более двух секунд.
Система распознавания лиц прошла тестирование в различных ситуациях. Например, если участник фокус-группы с билетом находился в т.н. «черном списке», куда попадают болельщики, совершившие различные правонарушения, то система не пропускала его. Если в кадре камеры биометрического терминала возникали несколько лиц, то система идентифицировала и пропускала только того человека, который стоял ближе к камере. В случае, когда билет посетителя был на другую дату, система идентифицировала это и давала соответствующую подсказку на табло, а турникет не открывался. Кроме того, тестирование проводилось на людях в масках, чтобы проверить работу БиоСКУД в условиях пандемии — на точность идентификации это не повлияло.
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