На Украине считают, что Хацкевич может возглавить московское «Динамо»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич может продолжить свою карьеру в чемпионате России. По информации «Динамомании», новым место работы 45-летнего белорусского специалиста может стать московское «Динамо», которое под руководством Дмитрия Хохлова борется за выживание в РФПЛ, имея в своем активе лишь 10 очков и всего на одно очко опережая команды, идущие в зоне стыковых матчей.

Скорее всего, Хохлов будет руководить командой до зимнего перерыва, после чего его и может сменить Хацкевич.

Конкурентом Хацкевича в борьбе за должность наставника московского клуба называли известного итальянца Дженнаро Гаттузо, который, правда, сам опроверг возможность своего назначения на эту должность.

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